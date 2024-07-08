Путин и Моди устроили чаепитие в резиденции Ново-Огарево и покатались вместе на электрокаре

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший в Москву в понедельник, 8 июля, с официальным визитом, встретились резиденции российского президента в подмосковном Ново-Огарево. Кадры произошедшего опубликовал выложил в своем аккаунте в соцсетях тележурналист Павел Зарубин.

Российский и индийский лидеры крепко обнялись, после чего Путин пригласил Моди сесть за стол и испить с ним чаю. В непринужденной беседе при присутствии лишь переводчиков политики обсудили темы, которые намерены затронуть уже во вторник на официальных переговорах.

«Еще раз добрый день, очень рад вас видеть. Официальные разговоры у нас состоятся завтра, а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально», — сказал Путин.

Моди, в ответ, поблагодарил российского лидера за приглашение посетить России и оказанный ему радушный прием.

После чаепития Путин и Моди покатались вместе на электрокаре по президентской резиденции Ново-Огарево, о чем-то оживленно беседуя. За рулем был российский лидер.