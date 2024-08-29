Парижский суд изъял у Дурова все паспорта на время следствия

Суд в Париже изъял у арестованного сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова все паспорта на период следствия, сообщил Telegram-канал 360.ru.

Французские юристы указывают, что следствие может продлиться более трех месяцев, и все это время Дуров проведет без своих паспортов.

При этом адвокат предпринимателя заявил, что ни одно из предъявленных обвинений не предусматривает более десяти лет тюремного заключения и даже такой срок является маловероятным.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии обнаружен иск против Дурова за физическое насилие над ребенком.