Forbes: против Павла Дурова обнаружен иск в Швейцарии за насилие над ребенком

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, подала против него уголовный иск в Швейцарии, сообщило издание Forbes.

В марте 2023 года Ирина Болгар подала уголовный иск на Павла Дурова, обвиняя его в применении физического насилия по отношению к одному из его детей. Кроме того, вскоре после этого женщина также подала гражданский иск об опеке над детьми.

Оба иска Болгар подала после того как Дуров перестал выплачивать ей алименты в размере 167,5 тыс. долларов в месяц.

Изначально женевский суд отказался рассматривать иск о насилии над ребенком, так как он был подан более чем через три месяца после произошедшего. Однако после поданной Болгар апелляции в октябре 2023 года суд продолжил рассмотрение дела.

По версии Болгар, Павел Дуров пять раз применил физическое насилие к своему ребенку, родившемуся в 2017 году. Происходило это в период с 2021 по 2022 год. Один из эпизодов привел к сотрясению мозга. В качестве доказательств женщина приложила стенограммы переписок и медицинское заключение.

В гражданском иске предполагаемая мать детей Дурова требовала передать их под ее единоличную опеку. По словам адвоката Болгар, суд принял решение в ее пользу, Дуров его не оспаривал. Уголовное разбирательство защита женщины комментировать отказалась.

Ранее сообщалось, что экстрасенс предсказала Дурову долгий срок тюремного заключения.