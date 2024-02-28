Парк им. Толстого в Химках стал одним из самых посещаемых в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
На прошлой неделе парк им. Толстого в Химках оказался в числе лидеров по посещаемости в Подмосковье, там побывало 39 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Парк Толстого — один из самых красивых парков городского округа Химки. Для гостей на протяжении всего зимнего сезона здесь проходят интерактивные мероприятия, выставки и мастер-классы», — говорится в сообщении.
В парке для посетителей функционируют каток с натуральным льдом, оборудованный раздевалками и камерами хранения, а также пунктом проката.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.