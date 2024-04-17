Парламент Грузии принял в первом чтении резонансный законопроект об иноагентах

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иногентах, против которого проводились массовые протесты.

За принятие закона проголосовало 83 депутата, голосовавших против не было. Представители оппозиции покинули зал до начала голосования.

Чтобы закон вступил в силу, парламент должен принять его во втором и третьем чтениях, после чего документ будет отправлен на подпись президенту страны.

Авторы законопроекта утверждают, что он является очень смягченным вариантом аналогичного американского документа. Поддерживаемые Западом противники закона настаивают на том, что он направлен против оппозиции и ограничит свободу слова в стране.

Сообщалось, что акции протеста грузинской оппозиции у стен парламента разгонял спецназ с применением водометов и слезоточивого газа.