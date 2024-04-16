В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ против митингующих

В столице Грузии продолжается протест, участники которого требуют отменить рассмотрение законопроекта об иноагентах. Особо буйные митингующие вступают в стычки с полицией, их задерживают. РИА Новости информирует, что на месте работают спецназовцы, которые применяют слезоточивый газ.

Протестующих неоднократно предупреждали, что в случае начала беспорядков в отношении самых агрессивных начнут принимать разные меры. Многих уже задержали. Не задействованы были только водометные машины.

Спецназ применил слезоточивый газ для разгона толпы у здания парламента, которые перегородили выход. Есть ли пострадавшие неизвестно: многие были в масках для защиты от таких ситуаций.

На месте протестов стоят машины скорой помощи. Известно, что пострадал как минимум один правоохранитель. Манифестантов в очередной раз просят воздержаться от применения насилия и учинения беспорядков.

Напомним, в Грузии митинг из-за рассмотрения законопроекта об иноагентах. В прошлом году на этой почве уже были протесты, которые повторяются с новой силой. Суть этого нововведения в том, что компании, получающие доход из-за границы в размере 20% и выше, будут обязаны вносить сведения и состоять в особом реестре. При отказе в регистрации юрлицам выпишут штраф в размере 9,5 тысячи долларов. Парламент Грузии принял закон в первом чтении 15 апреля.

Накануне протестующие вступили в активное противостояние с силовиками.