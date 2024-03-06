Паромы в Севастополе возобновили свою работу

Сегодня в первой половине дня не работало паромное сообщение в Севастопольской бухте. Теперь же паромы стали снова ходить по расписанию. Об этом в своем телеграм-канале сообщила организация «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Ведомство уточнило, что сегодня, 6 марта, по Севастопольской бухте не ходили паромы. Теперь же они начали отправляться по своему стандартному расписанию.

«Паром «Адмирал Истомин» и «Адмирал Лазарев» возобновляют движение», - указано в микроблоге.

В Севастополе периодически объявляется воздушная тревога. В таком случае жителей города просят пройти в укрытия и безопасные места, а морской транспорт временно приостанавливает свою работу. В последний раз подобная тревога объявлялась 1 марта.