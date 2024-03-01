Воздушная тревога объявлена в Севастополе: перекрыт и Крымский мост

После половины четвертого дня пятницы, 1 марта, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Об этом в своем официальном канале в социальных сетях рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

По словам главы Севастополя, в регионе объявили воздушную тревогу. На данный момент подробности не приводятся, но уже известно о том, ввелся ряд ограничений.

В частности, уже известно о перекрытии Крымского моста – точнее, по нему временно ограничили проезд. Водителей просят соблюдать спокойствие, следовать тем указаниям, которые дают сотрудники транспортной безопасности.

Другие подробности уточняются. Напомним, ранее мы рассказали о том, что в небе над Белгородской областью сбили пятый вражеский беспилотник, подробности по ссылке.