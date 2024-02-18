МО: ВС РФ со взятием Авдеевки продвинулись вглубь позиций ВСУ на девять километров

Минобороны России выложило очередную сводку произошедшего в зоне СВО за минувшие сутки. Отмечается, в ходе спецоперации на Донецком направлении российским войскам удалось продвинуться на запад на порядка 9 километров вглубь вражеской обороны.

Как пояснили в ведомстве, это удалось сделать, в том числе, благодаря освобождению от врага города Авдеевка.

«17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра», — говорится в публикации российского оборонного ведомства в соцсетях.

В Минобороны добавили, что в ходе отступления из Авдеевки враг потерял более 1500 военных.

Стоит отметить, что со взятием Авдеевки удалось значительно отодвинуть от Донецка линию фронта. Это позволяет обезопасить город от ракетных ударов украинских войск.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.