Пасмурная и ветреная погода прогнозируется сегодня в Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в Подмосковье составит от тринадцати до пятнадцати градусов тепла, в Москве — от десяти до пятнадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-западного и западного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать пять миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности.