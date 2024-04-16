Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в среду

Завтра в столичном регионе ожидается сильный ветер. В связи с этим Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности.

Как сообщило Агентство «Москва», предупреждение будет действовать с девяти часов утра до девяти часов вечера в среду, 17 апреля.

По данным синоптиков, местами порывы ветра в Москве и Подмосковье будут достигать пятнадцати метров в секунду.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в Московской области за сутки выпала половина месячной нормы осадков.