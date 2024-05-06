Пассажирам Мострансавто в Подмосковье в преддверии Дня Победы подарят георгиевские ленты

АО «Мострансавто» в преддверии Дня Победы подарит пассажирам две тысячи георгиевских лент. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что их будут выдавать в некоторых автобусах, на автовокзалах и автостанциях компании в разных городах региона.

«Дарить пассажирам символ Победы в Великой Отечественной войне — наша давняя добрая традиция. В течение нескольких дней любой желающий сможет получить черно-оранжевую ленту совершенно бесплатно», — отметили в Мострансавто.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.