Пассажиров Подмосковья пригласили принять участие в акции «Бессмертный полк»

Компания АО «Мострансавто» планирует присоединиться к Всероссийской акции «Бессмертный полк», посвященной празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и приглашает жителей Подмосковья также принять участие в ней. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Все портреты, которые получили в 2023 году, мы вновь напечатаем и разместим в наших автобусах, поэтому повторно присылать информацию не нужно. А вот те, кто не успел поучаствовать в прошлом году, смогут прислать портреты родственников до 26 марта», — сообщили в Мострансавто.

Жители региона могут направить письма с фотографиями, ФИО, датами жизни участника ВОВ, а также указанием округа, в котором нужно разметить фотопортрет, на почту konkursmta@mail.ru. Плакаты разместят в салонах транспортных средств с 9 по 12 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.