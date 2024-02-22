Пассажиры «Мострансавто» получили подарки ко Дню защитника Отечества

Компания «Мострансавто» в преддверии Дня защитника отечества подарила пассажирам-мужчинам около тысячи брендированных держателей для телефонов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Праздничная акция прошла во многих городах региона. Подарок мужчины могли получить на автостанциях и автовокзалах.

В «Мострансавто» отметили, что сегодня мобильный телефон есть практически у каждого человека, поэтому аксессуар для гаджетов является очень полезным подарком.

«На всех держателях нанесен логотип предприятия, мы дарили подарки и детям, и взрослым», — подчеркнули в компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Красногорске откроют две дороги и два путепровода.