Пассажиры Мострансавто совершили более тридцати миллионов поездок в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года пассажиры совершили более 34 миллионов поездок в автобусах Мострансавто. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего граждане регистрировали проезд с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича — 16 миллионов поездок. Еще 11 миллионов поездок пассажиры оплатили с помощью банковских карт, семь миллионов — транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Самыми востребованными маршрутами стали № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 города Долгопрудный), № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 города Долгопрудный) и № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» (МАП № 10 города Королев).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.