Пассажиры Подмосковья оставили в автобусах Мострансавто более двухсот личных вещей за новогодние праздники

В период новогодних праздников пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций компании более 200 личных вещей. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что чаще всего забытыми предметами оказывались транспортные карты, социальные и банковские карты. Среди самых запоминающихся находок за этот период оказались ватные елочные игрушки и детские деревянные санки. Отметим, что сообщить о забытой в автобусе или на объектах транспортной инфраструктуры компании вещи можно на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».

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