Пассажиры Подмосковья скачали расписание автобусов в рамках проекта «Скачай, не срывай» почти семьсот тысяч раз

Пассажиры Подмосковья скачали расписания автобусов с сайта АО «Мострансавто» в рамках проекта «Скачай, не срывай» почти 680 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Расписание можно найти в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Пользователям нужно ввести в поисковую строку номер маршрута и выбрать остановку, после чего они получат график движения транспорта. С помощью этой функции можно оперативно узнавать расписание и построить удобный маршрут. Отметим, что узнать о графике движения автобусов можно также у виртуального помощника на Единой линии связи по номеру 8 (800) 700-31-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.