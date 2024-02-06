Пассажиры Подмосковья скачали расписание в рамках проекта «Скачай, не срывай» более шестисот тысяч раз

Пассажиры Подмосковья скачали расписание автобусов с сайта Мострансавто более 600 тысяч раз, акция проходит в рамках проекта «Скачай, не срывай». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Скачать расписание можно в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Там необходимо вбить в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на значок с изображением принтера. После этого пассажиры смогут получить график движения транспорта.

«Также пассажиры могут посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт. Эта функция позволяет жителям и гостям региона не только оперативно узнавать расписание, но и строить удобный маршрут», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.