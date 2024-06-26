Пассажиры Подмосковья совершили более 82 тысяч поездок на самом коротком и протяженном маршрутах Мострансавто

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья совершили более 82 тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах АО «Мострансавто», которые проходят в пределах региона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на самом протяженном маршруте № 327к «Перхурово — м. Котельники» (обслуживает МАП № 4 города Раменское) зафиксировали почти 18 тысяч поездок. Его длина составляет около 200 километров. На самом коротком маршруте № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» (обслуживает МАП № 10 города Королев) было совершено более 64 тысяч поездок. Его протяженность в одну сторону составляет 2,5 километра, в обратную — 3,2 километра. В ведомстве добавили, что чаще всего пассажиры фиксировали проезд с помощью социальных карт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.