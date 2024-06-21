Пассажиры Подмосковья совершили более четырех миллионов поездок на маршрутах Мострансавто, следующих до аэропортов

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья совершили более четырех миллионов поездок на 16 маршрутах АО «Мострансавто», которые следуют до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самым популярным у пассажиров стал маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево», на нем они совершили почти 1,2 миллиона поездок. Чаще всего на всех маршрутах проезд оплачивали с помощью банковских карт.

«Напомним, что пассажирам, планирующим поездки с багажом, необходимо обращать внимание на его габариты: бесплатно в автобусах Мострансавто можно перевозить ручную кладь длиной, шириной и высотой до 120 сантиметров», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.