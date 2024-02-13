Пассажиры Подмосковья совершили более четырехсот тысяч поездок на самом романтичном маршруте Мострансавто за год

Жители и гости Подмосковья за год совершили почти 430 тысяч поездок на самом романтичном маршруте АО «Мострансавто» — № 390 «Ржавки — Зеленоград (ст. Крюково)», который обслуживает МАП № 8 города Химки. Об этом в преддверии Дня всех влюбленных сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Данный маршрут считается самым романтичным из-за своей схемы движения — если построить ее на онлайн-картах, то в самом начале пути в районе поселка Ржавки он напоминает сердце. Протяженность маршрута составляет три километра, он является смежным региональным маршрутом, который обслуживается по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.