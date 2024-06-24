Пассажиры Подмосковья совершили более тридцати миллионов поездок по картам «Стрелка» в автобусах Мострансавто

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья совершили более 36,5 миллиона поездок по транспортным картам «Стрелка» в автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что наибольшее число поездок зафиксировали на МАП № 10 города Королев — порядка 5,3 миллиона операций. Лидерами по общему объему поездок, совершенных с помощью «Стрелки», стали маршруты № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», № 21 «ст. Пушкино — Красноармейск» и № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная». Напомним, что с помощью этой карты можно оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах компании.

«При оплате проезда действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.