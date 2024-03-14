Пассажиры Подмосковья совершили более тридцати тысяч поездок на самом коротком и протяженном маршрутах Мострансавто

С начала 2024 года пассажиры совершили более 31,9 тысячи поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах АО «Мострансавто», которые проходят в пределах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на самом коротком маршруте компании, который обслуживает МАП № 10 города Королев, — № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес», было зафиксировано более 25,2 тысячи поездок. Его протяженность в одну сторону составляет 2,5 километра, в обратную — 3,2 километра. На самом протяженном маршруте — № 327к «Перхурово — м. Котельники» (обслуживает МАП № 4 города Раменское) совершили более 6,6 тысячи поездок. Его длина составляет около 200 километров. В ведомстве уточнили, что чаще всего поездки на данных маршрутах фиксировали с помощью социальных карт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.