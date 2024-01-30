Пассажиры Подмосковья совершили почти десять тысяч поездок на самом коротком и протяженном маршрутах Мострансавто

С начала этого года пассажиры совершили более девяти тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах Мострансавто в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, самый короткий маршрут обслуживает МАП № 10 города Королев, — № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес», на нем за месяц граждане совершили более семи тысяч поездок. На самом протяженном маршруте предприятия — № 327к «Перхурово — м. Котельники» (обслуживает МАП № 4 города Раменское) пассажиры совершили более двух тысяч поездок. В ведомстве добавили, что чаще всего пассажиры оплачивали проезд на данных маршрутах с помощью банковских карт. На втором месте по популярности оказались карты «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.