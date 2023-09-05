Пастила и не только: нутрициолог рассказала, как наиболее полезно «расправиться» с заготовками из яблок

В России начался сезон яблок. Сеть пестрит рецептами и советами от домохозяек, как заготовить этот кисло-сладкий плод на зиму. Нутрициолог и эксперт по нутригенетике Ксения Черная рассказала, как сделать эти заготовки еще и полезными.

По ее словам, на зиму можно приготовить варенье, повидло или джем из яблок без добавления сахара. Продукты получатся не такими густыми, как классические, но тоже сладкими и более полезными, чем привычное варенье с килограммом подсластителя.

«Яблоки, порезанные на дольки, также можно просто законсервировать в банке. Для этого предварительно нужно отваривать их в кипятке 3-5 минут, а затем переложить в банку, залить кипятком и закатать. Также можно делать пастилу без сахара, сушить яблоки или замораживать. Кстати, можно заморозить и яблочное пюре», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для этого, уточнила собеседница, нужно запечь их в духовке, превратить в пюре блендером и заморозить в стеклянной таре — пластик брать не стоит.

«Наиболее полезны кислые яблоки, они богаты витамином С и укрепляют стенки сосудов. Но в целом этот фрукт содержит очень много фруктозы, поэтому стоит ограничить его употребление и по возможности отдавать предпочтение ягодам», — подытожила Черная.

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