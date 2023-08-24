Сохранит до Нового года: как правильно заготовить дыню на зиму

Дыня обладает медовым вкусом и неповторимом ароматом, а также имеет много полезных свойств. Однако этот сладкий плод быстро портится, но существует способ, который поможет сохранить его вплоть до новогодних праздников.

Интересным и необычным вариантом заготовки на зиму станет дыня в сиропе. Это позволит в холодное время года вспомнить о лете. Так, для начала фрукт необходимо очистить от кожуры и косточек, затем нарезать на небольшие кусочки. После чего стерилизованные банки необходимо наполнить дыней и залить кипятком, в таком виде оставить под крышкой на 10 минут.

«Далее воду из банок нужно слить в кастрюлю, добавить сахар и лимонную кислоту. После закипания сироп необходимо поварить еще пару минут и залить в емкости с дыней. Затем их необходимо стерилизовать. Для этого на дно кастрюли нужно постелить полотенце, туда положить заготовки, предварительно прикрыв их крышкой, а потом налить горячую воду до плечиков банок. Дыню следует довести до кипения на умеренном огне, затем стерилизовать 15 минут», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» повар Тарас Егоров.

Следующий шаг - аккуратно достать банки из кастрюли и закатать их. После заготовки необходимо перевернуть и укутать. Как только они остынут их следует убрать в прохладное место. Такую дыню в сиропе можно будет использовать для приготовления напитков, десертов и выпечки, а сиропом можно будет пропитать бисквитные коржи для торта.

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