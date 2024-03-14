Патриарх Болгарской православной церкви Неофит умер в возрасте 78 лет
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Митрополит Софийский Неофит, являвшийся до последнего времени патриархом Болгарской православной церкви, умер в столице Болгарии Сифии на 79-м году жизни.
Об этом проинформировало болгарское новостное агентство БГНЕС. Отмечается, предстоятель БПЦ последние несколько месяцев тяжело болел и находился водной из болгарских клиник.
«Святейший Патриарх Болгарский и митрополит Софийский Неофит скончался в возрасте 78 лет. Он был госпитализирован в конце ноября 2023 года из-за заболевания легких», — передает агентство.
Других подробностей произошедшего не приводится.
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