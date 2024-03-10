Близкая подруга Светланы Моргуновой раскрыла причину смерти диктора ЦТ СССР

Сегодня в воскресенье, 10 марта, стало известно, что диктор Центрального телевидения Советского Союза, народная артистка СССР Светлана Моргунова ушла из жизни в возрасте 84 лет. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ее близкая подруга Вера Мусатова.

По ее словам, причиной смерти Моргуновой стал оторвавшийся тромб. Сердце артистки не выдержало и она скончалась.

«Причина смерти – отрыв тромба», — рассказала Мусатова.

Как рассказал в беседе со СМИ племянник Моргуновой Илья Свиридов, диктора похоронят 12 марта на Троекуровском кладбище Москвы. Точная информация о прощании с ней будет обнародована позднее.

С 60-х годов прошлого столетия Светлана Могунова работала на Центральном телевидении СССР. Диктор знакомым голосом знакомила телезрителей с программой телепередач. Также она вела музыкально-развлекательные программы, среди которых «Утренняя почта» и новогодний «Голубой огонек».