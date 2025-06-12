Патриотический автопробег, посвященный Дню России, прошел в Балашихе

В Балашихе в рамках празднования Дня России прошел патриотический автопробег. Мероприятие было организовано при поддержке Общественной палаты городского округа.

Так, более 100 автомобилей, украшенных флагами России и Балашихи, проехали от микрорайона Авиаторов до площади у Ледового дворца. Там они выстроились в букву V, поддержав, таким образом, участников СВО.

Участниками автопробега стали представители партии «Единая Россия», лидеры общественного мнения и активные жители. В их число вошел Герой РФ, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев.

«Это патриотический способ отметить День России. Он объединяет людей, показывает всем, что мы едины», - отметил он.

Председатель Общественной палаты Балашихи, глава регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в округе Елена Жарова подчеркнула, что сегодняшний праздник — повод задуматься о том, что значит быть частью великой нации.

«Важно помнить, что только вместе мы можем преодолевать трудности и добиваться успехов. Наш автопробег стал ярким примером того, как важно объединять усилия ради общей цели», - добавила она.

Ранее жителей региона поздравил с праздником губернатор Андрей Воробьев. Он также поблагодарил бойцов СВО и их семьи.