Павел Дуров объяснил свой отказ от переезда в США высоким уровнем криминала

В свое время основатель мессенджера Telegram подвергся нападению уличных грабителей в Сан-Франциско, и после этого он отказался от идеи переезда в Соединенные Штаты. Такое заявление он сделал во время интервью Такеру Карлсону, и его привели РИА Новости .

Дуров сообщил, что в ФРГ он не прижился из-за излишнего бюрократизма властей этой страны. Далее выбор падал на Америку, причем именно на город Сан-Франциско.

«Мы действительно думали, что это подходящее для нас место, поскольку все технологические компании расположены в Сан-Франциско или в окрестностях», - указал он.

На улицах этого города его захотели ограбить сразу трое мужчин. Они пытались вырвать из его рук смартфон. Подобное нападение стало единственным в его жизни. Это резко отвратило Дурова от идеи переезда в США.

Еще одним фактором, который не дал ему поселиться в Соединенных Штатах – это повышенное внимание со стороны ФБР. Эта спецслужба даже попыталась завербовать его инженера.