Педагог из Серпухова приобрела квартиру благодаря программе соципотеки

Учительница начальных классов школы №13 Серпухова Анастасия Чиликова смогла купить квартиру благодаря программе соципотеки. Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Педагог рассказала, что узнала о программе случайно, а потом долго изучала условия участия. Новую квартиру она выбрала в хорошем районе, из окна нового дома – красивый вид. Здесь она будет жить вместе с супругом.

«Участие в проекте помогло нашей молодой семье приобрести не только собственную недвижимость, но и уверенность в завтрашнем дне. На мой взгляд, покупка квартиры – это отличный вклад в наше семейное будущее!» - поделилась учительница.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках финала конкурса «Учитель года России» рассказал о мерах поддержки педагогов в регионе.