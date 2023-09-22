Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки учителей в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки учителей в области. Сегодня глава региона открыл заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Воробьев напомнил, что в Подмосковье для учителей действуют такие меры поддержки, как соципотека, доплаты за классное руководство, пособие молодым специалистам, поощрение за стобалльников и олимпиадников.

Помимо этого, в области рейтингуют школы по показателям успеваемости, результатам ЕГЭ и на олимпиадах. Учреждения-лидеры получают доплаты. Кроме того, оказывается поддержка школам-флагманам.

«Будем и дальше делать все необходимое, чтобы привлечь учителей к нам в Подмосковье», - сказал Воробьев.

В Подмосковье на финал конкурса приехали 89 учителей со всей России. Губернатор пожелал всем участникам удачи.

Ранее Воробьев сообщил, что учителя из Подмосковья одерживали победу в конкурсе в 2012-м, 2013-м, 2022-м годах.