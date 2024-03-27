Педагогам Подмосковья предложили провести диагностику по информатике для школьников

В апреле подмосковные педагоги смогут провести для школьников диагностику по информатике, которая пройдет на общеобразовательной платформе от Яндекс Учебника. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках тестирования учителя смогут оценить прогресс учеников и скорректировать учебный план. Его можно будет провести для учеников 5-11 классов.

«Все задания можно выполнить с компьютера или смартфона и решить в произвольном порядке. Результаты диагностики и средний процент освоения навыков в классе учителя получат до 17 мая», — уточнили в ведомстве.

Для прохождения диагностики нужно зарегистрироваться на сайте в качестве учителя. После этого необходимо создать класс и добавить учеников, которые автоматически получат доступ к тестированию в своем личном кабинете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.