Педагогам Подмосковья предложили провести диагностику по информатике для школьников
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В апреле подмосковные педагоги смогут провести для школьников диагностику по информатике, которая пройдет на общеобразовательной платформе от Яндекс Учебника. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В рамках тестирования учителя смогут оценить прогресс учеников и скорректировать учебный план. Его можно будет провести для учеников 5-11 классов.
«Все задания можно выполнить с компьютера или смартфона и решить в произвольном порядке. Результаты диагностики и средний процент освоения навыков в классе учителя получат до 17 мая», — уточнили в ведомстве.
Для прохождения диагностики нужно зарегистрироваться на сайте в качестве учителя. После этого необходимо создать класс и добавить учеников, которые автоматически получат доступ к тестированию в своем личном кабинете.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.