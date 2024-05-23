Педагогический форум, посвященный патриотическому воспитанию дошкольников, прошел в Подмосковье

В городском округе Истра состоялся Зональный Педагогический форум на тему: «Интегрированные решения патриотического воспитания в дошкольном образовании». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие воспитатели и учителя начальных классов из городских округов таких как Красногорск, Волоколамск, Руза, Клин, Одинцово, Химки и другие.

Более 100 педагогов дошкольных отделений и учителей начальных классов поделились своим опытом в области преемственности детского сада и школы, рассказали о взаимодействии с родителями, о патриотическом воспитании детей дошкольного и начального образования, а также о проекте Предшкола.

На форуме также присутствовала муниципальный координатор проекта Предшкола Светлана Соловьева, которая рассказала о нововведениях проекта. Коллеги из Издательства «Просвещение» показали наглядно современное оборудование, с которым педагоги смогли познакомиться, потрогать, поработать на нем и посмотреть его в действии, чтобы потом приобрести себе в детский сад то, что действительно нужно и будет полезно детям.