«Пенсия за 43 года на колёсах». Минимальная пенсия мужчин-курьеров может превысить 27 тыс. рублей

Минимальная пенсионная выплата для мужчин, работающих курьерами, может превысить 27 тысяч рублей, сообщил в интервью ТАСС профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

По словам специалиста, в текущем году указанная планка может составить 27 234 рубля.

«Такая сумма формируется, если курьер имеет трудовой стаж в 43 года и получает зарплату в размере 65 тыс. рублей в месяц», — пояснил Сафонов.

Ранее сообщалось о том, что две пенсии положены военным и чернобыльцам.