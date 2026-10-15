Пенсионерам готовят двойную выплату: кому начислят деньги дважды в декабре

В декабре 2026 года часть российских пенсионеров получит две страховые пенсии за один месяц. Сначала им перечислят деньги за декабрь, а ближе к Новому году — выплату за январь 2027 года. Такая схема коснется граждан, которым пенсию обычно переводят в первые десять дней месяца. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, досрочное перечисление связано с календарем праздничных дней. С 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года в России ожидаются продолжительные выходные — всего 11 дней. Чтобы пенсионерам не пришлось ждать окончания каникул, январские деньги поступят на счета заранее, в конце декабря.

Таким образом, у получателей, чей обычный день выплаты приходится на начало месяца, будет два поступления: первое — в начале декабря за текущий месяц, второе — в конце декабря в счет январской пенсии. При этом речь идет не о дополнительной выплате или прибавке к пенсии, а о переносе привычного срока перечисления денег.

Балынин также уточнил, что обращаться в Социальный фонд с отдельным заявлением для получения январской пенсии досрочно не нужно. Выплату должны перечислить с учетом праздничного графика.

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