Пенсионерам рассказали, из-за каких ошибок можно временно лишиться пенсии

В отдельных случаях выплата страховой пенсии может быть временно приостановлена. Эксперт рассказал, какие обстоятельства предусмотрены законодательством и как восстановить получение средств.

Выплата страховой пенсии в России может быть временно приостановлена при возникновении определенных обстоятельств, предусмотренных законодательством. Об этом сообщил в беседе с RT доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.

Названы основания для приостановки пенсии

По словам эксперта, перечень таких случаев закреплен в федеральном законе «О страховых пенсиях». Одним из оснований является отсутствие получения пенсионных выплат на протяжении шести месяцев подряд. В такой ситуации перечисление средств приостанавливается на шесть месяцев с первого числа месяца, следующего за окончанием указанного срока.

Еще одной причиной может стать неявка гражданина с инвалидностью на очередное переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы. В этом случае выплата пенсии приостанавливается на три месяца.

Выплаты могут приостановить студентам старше 18 лет

Также временное прекращение перечисления пенсии возможно при отсутствии подтвержденных сведений об очном обучении получателя пенсии по случаю потери кормильца после достижения им 18-летнего возраста.

Эксперт пояснил, что для продолжения выплат необходимо своевременно подтвердить право на получение пенсионного обеспечения.

Как восстановить получение пенсии

После устранения обстоятельств, ставших причиной приостановки выплат, пенсионное обеспечение может быть возобновлено. Для этого гражданину необходимо обратиться в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, и подать соответствующее заявление вместе с подтверждающими документами.

После рассмотрения обращения выплаты будут восстановлены в установленном законом порядке.