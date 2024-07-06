Пенсионеры в Нижнем Новгороде выселили ленивую дочь из своей квартиры, решив что ей хватит сидеть у них на шее

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Нижегородской области, 39-леняя местная жительница упрямо не съезжала жить самостоятельно и проживала у своих родителей, став им уже поперек горла. Те не выдержали и решили призвать на помощь суд.

Телеканал РЕН передает, что девушка стала самой настоящей содержанткой, не помогая родителям оплачивать ЖКУ, покупать в дом продукты, делать уборку. Пенсионеры обо всем рассказали в суде и тот встал на сторону пожилых людей. После чего за дело взялись судебные приставы-исполнители, попросив гражданку на выход.

«Сначала судебная инстанция принудительно прекратила регистрацию женщины по этому адресу, а затем вынесла постановление о ее выселении», — приводится в публикации.

Узнав, что у нее по суду есть всего пять дней, чтобы собрать свой скарб и оставить родственников в покое, дама решила не испытывать терпение приставов и благополучно покинула отчий дом в установленный срок.

Ранее мы писали, что жительница подмосковных Люберец пыталась увеличить свой участок за счет земель береговой полосы.