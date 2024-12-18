В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке Владимира Путина к прямой линии. Представитель Кремля подчеркнул, что подготовка является крайне ответственной задачей, требующей внимательности и тщательного подхода, передает РИА Новости.

По словам Пескова, в процессе подготовки к прямой линии принимают участие не только сотрудники администрации президента, но и представители различных министерств, ведомств и правительства.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в центре внимания Путина станут вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО), экономическими трудностями и соответствующими мерами по их разрешению, а также проблемами здравоохранения, транспортной инфраструктуры и обеспечением инвалидов.

Песков подчеркнул, что россияне активно интересуются нюансами СВО на Украине. Представитель Кремля отметил важность работы колл-центра, а также использования нейросети GigaChat, которая помогает анализировать поступающие вопросы.

По данным нейросети, на «Прямую линию» президента уже поступило около 1,7 млн обращений, среди которых более 900 тыс. звонков.

Интересно, что звонки поступают не только из России, но и из различных европейских стран, в основном от эмигрантов из РФ. Также были зафиксированы обращения иностранцев с вопросами о получении российского гражданства.

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиными выйдет в эфир в полдень 19 декабря.

Ранее сообщалось, что прямая линия врио губернатора Курской области Александра Хинштейна подверглась масштабной хакерской атаке.