В США допустили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы

Кандидат на пост специального посланника по Украине от новоизбранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта между Москвой и Киевом может состояться в течение нескольких месяцев после инаугурации Трампа. Таким мнением он поделился в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, новый президент сможет предпринять решительные шаги для достижения мира на Украине.

Келлог отметил, что Трамп обладает необходимыми навыками для организации встречи руководителей России и Украины в Вашингтоне с целью заключения мирного соглашения. Хотя детальные аспекты плана остаются неизвестными, Трамп ранее упомянул, что поддержка Украины может служить точкой давления на Россию.

Инаугурация Трампа состоится 20 января, и, согласно его предыдущим заявлениям, он убежден, что конфликт на Украине мог бы быть предотвращен, если бы он был президентом вместо Джо Байдена. Трамп ранее также обещал добиться урегулирования ситуации всего за 24 часа в случае своего переизбрания.

Ранее Reuters сообщило, что Владимира Зеленского пригласили на встречу в Брюсселе с главами Германии, Франции, Польши, Италии, Великобритании и других стран Европейского Союза (ЕС).