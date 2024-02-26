Переселенцы из аварийного жилья в скорое время смогут переехать в новый дом в Подольске

На улице Плещеевская в подмосковном Подольске завершается строительство дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что в настоящее время строители завершают отделочные работы в квартирах и помещениях общего пользования, установку дверей, устройство входных групп. Примечательно, что квартиры в новостройке получат более восьмидесяти семьи — это 192. Общая расселяемая площадь составит более трех тысяч квадратных метров.

Известно, что в Подольске уже стартовал новый этап программы переселения, благодаря которому будет расселено более четырехсот граждан и почти восемь с половиной тысяч аварийных «квадратов».

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