Перестрелка на границе России и Абхазии на КПП «Псоу». Очевидцы сообщают о раненых и погибших — ТАСС

Неизвестные вечером в воскресенье, 23 июня, открыли беспорядочную стрельбу на границе России и Абхазии. Как пишет МК со ссылкой на абхазские паблики в соцсетях, ЧП происходит в районе КПП на реке Псоу.

Сообщается, что уже есть убитые и раненые. Информацию со ссылкой на прокуратуреу Гагрского района Абхазии подтвердило агентство ТАСС.

«Один человек погиб, трое ранены из-за стрельбы в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы», — приводится в публикации.

Подробности и все обстоятельства произошедшего на российско-абхазской границе выясняются.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Дербенте произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по полицейским, один правоохранитель убит, есть ранение. Нападавших было пятеро. Для их поиска и задержания объявлен план «Перехват».