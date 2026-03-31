Перестрелка в Дагестане: ранены трое, среди них сотрудники полиции

В Дагестане произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав и следственные органы.

Инцидент произошел в селе Нижний Дженгутай Буйнакского района. По версии следствия, неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате двое оперативников получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

Всего пострадали три человека. Двум из них потребовалась операция, третьему помощь оказали амбулаторно. По данным врачей, угрозы жизни нет.

На месте работают следственные органы, проводится комплекс мероприятий для установления личности нападавшего и всех обстоятельств произошедшего.

