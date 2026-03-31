Подмосковье готовится к паводку: уровень воды в реках может стать опасным

В Подмосковье в ближайшие трое суток ожидается резкий подъем уровня воды сразу в нескольких реках — в отдельных местах он может достичь опасных отметок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, наиболее напряженная ситуация возможна на реках Протва, Катыш и Нерская — там уровень воды может превысить критические значения. Также есть риск подтопления пойм на реках Пахра, Северка, Нерская и Катыш.

Кроме того, к опасным отметкам приближается уровень воды на реках Истра, Ока, Нара, Озерна и Лусянка. В этих районах возможен выход воды на пойму. Жителям рекомендуют следить за оперативной обстановкой и соблюдать меры предосторожности вблизи водоемов.

Ранее сообщалось, что март в Московском регионе оказался теплее, чем когда-либо.