Перевозчики Подмосковья раздали пассажирам почти три тысячи бутылок воды

Перевозчики Подмосковья раздали жителям и гостям региона более 2,5 тысячи бутылок питьевой воды, выдачу более 1,7 тысячи из них организовали сотрудники АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Раздача воды была организована в прошедшие пятницу и выходные, а также 1 июля. Бутилированную воду можно получить на остановочных пунктах, автовокзалах и автостанциях в часы пик», — уточнили в сообщении.

Мобильные пункты раздачи воды организовали так, чтобы процесс не препятствовал движению пассажиров. В акции также приняли участие сотрудники компании ЦППК. Они раздавали воду на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском направлениях, а также станциях Подольск и Мытищи. В ведомстве уточнили, что проведение акции в регионе продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.