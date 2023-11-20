Перинатальные центры Подмосковья проведут онлайн-экскурсии

Перинатальные центры Подмосковья на следующей неделе примут участие в онлайн-марафоне «Роддом, достойный доверия». Как рассказали в Минздраве региона, в рамках проекта будут проведены онлайн-экскурсии по учреждениям.

Так, представители центров расскажут об учреждениях и уникальных технологиях, которые используются в работе. Также они ответят на вопросы от будущих родителей.

«Когда в семье ждут ребенка, особенно если это первенец, у будущих родителей возникает масса вопросов. Так как не все могут очно посетить медучреждение, мы приняли решение провести «экскурсии» в онлайн-формате», - сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Она добавила, что в завершение марафона пройдет розыгрыш призов. Будут разыграны три контракта на послеродовое пребывание в палате повышенной комфортности и другие подарки.

Для участия в проекте нужно пройти регистрацию на этом сайте. На этом же портале представлена подробная информация о марафоне.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации женских консультаций в городских округах Подмосковья.