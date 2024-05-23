Первая новая школа готовится к открытию в поселке Немчиновка Одинцовского округа

В поселке Немчиновка Одинцовского округа готовится к открытию первая новая школа, рассчитанная на 550 учеников, ее строительство велось с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.