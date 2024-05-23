Первая новая школа готовится к открытию в поселке Немчиновка Одинцовского округа
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В поселке Немчиновка Одинцовского округа готовится к открытию первая новая школа, рассчитанная на 550 учеников, ее строительство велось с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Подрядчик проводит пусконаладку инженерных сетей и технологического оборудования. Ведется поставка и сборка мебели», — говорится в сообщении.
В здании разместили блоки начальной, основной и старшей школы, спортзал, учебные кабинеты и лаборатории, мастерские, актовый зал, библиотечно-информационный центр, медицинские кабинеты, обеденный зал. Общая площадь здания составит 11,7 тысячи квадратных метров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.