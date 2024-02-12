Первую в этом году торгово-закупочную сессию проведут в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В этот четверг Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области проведет конференцию для фермеров, направленную на налаживание поставок натуральной продукции в магазины «Х5 Group»: «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В рамках мероприятия состоится презентация нового агрегатора, созданного для осуществления поставок фермерской продукции, на которой расскажут об основных способах взаимодействия компании с товаропроизводителями из Московской области. Также будет организовано индивидуальное общение с профильными менеджерами агрегатора» — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Принять участие в торгово=закупочной сессии смогут производители овощей, фруктов и ягод, зелени, молочной продукции, колбас и мясных деликатесов и полуфабрикатов. Для получения приглашения нужно отправить заявку по электронной почте torgovlyamo@yandex.ru.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.