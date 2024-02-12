Первую в этом году торгово-закупочную сессию проведут в Московской области

В этот четверг Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области проведет конференцию для фермеров, направленную на налаживание поставок натуральной продукции в магазины «Х5 Group»: «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.