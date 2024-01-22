Первые 300 льготников Подмосковья уже получили свои цифровые путевки в санатории

Московская область является одним из передовых регионов в стране, где путевки в санаторий перевели в электронный формат. Первые триста льготников региона уже получили свои путевки и отправились в санаторий Черноморского побережья и средней полосы России. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Отмечается, что с нового года информация о путевке направляется жителям непосредственно в личный кабинет на регпортале госуслуг. Таким образом, приходить за получением бланка путевки не потребуется, так как санатории теперь принимают льготников по направляемым им реестрам.

Глава ведомства Людмила Болатаева сообщила, что в этом году на санаторно-курортное лечение граждан пенсионного возраста выделено около 370 млн рублей, а на путевки и проезд к санаторию для федеральных льготников, в том числе детей-инвалидов, планируется направить более 880 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил состояние электросетей и электроснабжение в регионе с министром энергетики России Николаем Шульгиновым.