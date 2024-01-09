Первые три автобуса с детьми из Климовска отправились в детский лагерь в Литвиново

Три автобуса с детьми из подмосковного Климовска отправились в детский оздоровительный лагерь «Литвиново». Ребят вместе с родителями провожали от спорткомплекса «Юность».

Напоминаем, что подобное решение было принято накануне в ходе встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева и директоров образовательных учреждений Климовска. Около 100 детей в возрасте от одного годика до 16 лет проведут время в Наро-Фоминске бесплатно. Некоторые малыши поехали вместе со родителями.

«Большое спасибо губернатору Андрею Воробьеву за такое мудрое решение. Мой 10-летний сын Даня и другие дети смогут на неделю отвлечься от всего и познакомиться со своими сверстниками», — рассказала местная жительница Анна Юрчук.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что некоторые учебные заведения Климовска временно перейдут на дистанционную форму обучения.